Explosief materiaal tot ontploffing gebracht

De bewoner van de woning in Urmond is woensdagmiddag aangehouden in een lopend onderzoek. Vanuit dit onderzoek kwam de informatie van mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal in een woning. Medewerkers van de EOD verkenden in een speciale uitrusting de situatie voordat ze daadwerkelijk aan de slag gingen. In de Burgemeester Lemmensstraat in Geleen werd in een geparkeerde auto een gasalarm pistool aangetroffen én verdacht materiaal waarvan nog onderzocht wordt wat het is. De straat is inmiddels vrijgegeven.

Ploflocatie

In de woning van de verdachte is in de loop van woensdagavond explosief materiaal aangetroffen. De EOD heeft het materiaal in de woning verpakt zodat het veilig kon worden vervoerd naar de plek van ontploffing. Donderdagmorgen rond 10.30 uur is de stof gecontroleerd tot ontploffing gebracht op een speciaal daarvoor aangelegde ploflocatie in de buurt van de woning waar het spul werd aangetroffen.

Opvang

De bewoners van een 15-tal ontruimde woningen konden na de ontploffing weer terug naar huis. De gemeente heeft opvang geregeld voor de mensen die niet zelf voor een tijdelijk onderkomen konden zorgen.

Onderzoek voortgezet

De politie gaat door met het onderzoek en kan op dit moment niet meer informatie geven over het aangetroffen explosief materiaal behalve dat het hier niet om vuurwerk gaat. Ook kan niet meer informatie worden gegeven over het eerdergenoemd lopende onderzoek.