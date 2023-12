2100 kilo vuurwerk aangetroffen

Wijhe - Bij de controle van een bestelbus in Wijhe weigerde de bestuurder mee te werken aan inzicht geven in zijn bescheiden en controle van de lading. De bestuurder is aangehouden voor het niet opvolgen van een bevel/vordering. Bij het vervolgonderzoek werden in de laadruimte zes pallets met in totaal 2100 kilo vuurwerk aangetroffen. Tevens was sprake van een forse overbelading van de bestelbus, waarvan afzonderlijk proces-verbaal opgemaakt wordt. De verdachte is een man van 45 jaar uit Wijhe.