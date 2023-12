Grote hoeveelheid grondstoffen voor synthetisch drugs aangetroffen

Op de Hummerunweg werd in een loods in twee ruimtes grondstoffen gevonden die bedoeld zijn voor het vervaardigen van synthetische drugs. De vondst werd gedaan nadat er informatie was binnengekomen bij de politie dat er vuurwerk zou liggen. Politieagenten vonden geen vuurwerk aan maar wel de grondstoffen.

Er werd geen productielab gevonden, het gaat hier om een opslagplaats voor de grondstoffen. Er is nog niemand aangehouden. De LFO en Forensische opsporing zullen verdergaan met het onderzoek en de spullen zullen getransporteerd en vernietigd worden.