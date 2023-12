De politie onderzoekt steekincident Siersteenlaan Groningen

Ter plaatse start de politie direct een onderzoek. Er is onder meer met meerdere getuigen gesproken en sporenonderzoek verricht. Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat er een vechtpartij op straat was tussen het slachtoffer en meerdere personen. De vechtpartij zou rond 02:00 uur hebben plaatsgevonden. Het slachtoffer is daarbij ook gestoken.

Het onderzoek gaat verder met onder meer forensisch onderzoek en het opvragen en uitkijken van camerabeelden. Heeft u de vechtpartij gezien en nog niet met de politie gesproken? Of heeft u andere informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Blijft u liever anoniem bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.