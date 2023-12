Meerdere verdachten aangehouden in ondermijningsonderzoek, verdachte betaalt half miljoen

Zilverstaven in tuin

In het onderzoek werken politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, FIOD en gemeente Maasdriel nauw samen binnen het samenwerkingsverband RIEC. In oktober 2021 werden er zeven verdachten aangehouden. Toen werden er ook wapens gevonden en in een tuin bleken honderden kilo’s zilver verstopt te liggen. In juli 2022 werd er een verdachte aangehouden in Rotterdam, toen werden er honderdduizenden euro’s aan contant geld in beslag genomen.