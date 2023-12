Explosie bij woning in Purmerend

Het ontplofte materiaal veroorzaakte schade aan de voordeur en ramen. De bewoners waren in de woning aanwezig en raakten niet gewond. Wat er exact is ontploft is onduidelijk gebleven. De politie stelt een onderzoek in.

Melden helpt

Zie jij verdachte situaties? Bel dan altijd 112. Heb je informatie over (de achtergronden van) een explosie? Meld het dan ook! Bel 0900-8844 of vul een tipformulier in op www,politie.nl.