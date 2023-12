Slachtoffer beroofd door man in rode joggingbroek

Het slachtoffer loopt rond 13.10 uur op de Amsteldijk in de richting van het Amstelpark ter hoogte van de Rozenoordburg. Dan komt er plots een man op hem aflopen met het volgende opvallende signalement:

lichte huidskleur;

blond warrig haar

zwarte t-shirt

rode joggingsbroek

witte sneakers

onverzorgde geur

De verdachte dwingt het slachtoffer onder bedreiging van een mes zijn tas met waardevolle spullen af te geven. Wanneer het slachtoffer zijn tas afgeeft vlucht de verdachte in de richting van het Rozenoordpad. Het slachtoffer belt direct 112, maar agenten treffen de verdachte niet meer aan in de omgeving. De tas van het slachtoffer is wel teruggevonden, maar helaas zonder waardevolle spullen. Het slachtoffer is niet gewond geraakt, maar wel ontzettend aangedaan door de beroving.

Bent u getuigen geweest of herkent u het signalement van de verdachte? Laat het de recherche weten.