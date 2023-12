Wapens, munitie en cobra’s aangetroffen

De Douane trof een pakketje met munitie aan in een zending vanuit Canada naar een adres aan de Oud-Mathenesse in Rotterdam. Dat was aanleiding om de politie daarover te informeren. De politie is op vrijdag 22 december met het Team Parate Eenheid de woning binnengegaan. Daar troffen zij een 24-jarige man. Hij is aangehouden.

In de woning trof de politie verder 17 steekwapens, 4 vuurwapens, meerdere patroonhouders, een kruisboog, een vest met een ijzeren plaat, een ram, 2 boksbeugels, meerdere cobra’s en een replica van een AK47. Een tweede verdachte werd kort erna ook aangehouden. Dat gaat om een 23-jarige man uit Rotterdam.

De wapens zijn in beslaggenomen en worden onderzocht of zij gebruikt zijn bij eerdere misdrijven. De twee mannen zijn eerder deze week voorgeleid en blijven langer vastzitten. De politie doet verder onderzoek.