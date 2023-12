Cafetariahouder wordt met geweld van zijn dagopbrengst beroofd

Als de aangever vrijdag tegen 01 uur thuis komt in de Hendrik Berlagestraat in Breda en uit zijn bedrijfswagen stapt, wordt hij direct door een straatrover belaagd. Deze geeft hem verschillende stompen op zijn hoofd en in zijn gezicht terwijl hij geld eist. Omdat het slachtoffer slecht ter been is kan hij zich moeilijk verweren. Zodoende wordt al snel zijn portemonnee uit zijn kleding gegraaid. Daarna rent zijn belager er met zijn buit vandoor richting Krayenhofstraat. Het slachtoffer moest voor behandeling van de verwoningen aan zijn hoofd naar het ziekenhuis.