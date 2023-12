Man bijt agent bij aanhouding na bedreiging

De jongeman werd rond 17.30 uur bij het busstation aan de Buitenhaven uit een bus gezet omdat hij niet had betaald. Op straat pakte hij de buschauffeur stevig vast en riep dreigende taal naar hem. Daarna liep hij weg. De chauffeur wilde voorkomen dat hij weer de bus in zou stappen en liep achter hem aan. Ondertussen waren er passagiers uitgestapt en die zijn tussen de chauffeur en de verdachte gaan staan. De verdachte is vervolgens weggelopen. Inmiddels waren er agenten gekomen en die hebben de jongeman aangehouden. Hij verzette zich en beet een agent in zijn hand. De agent is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwonding. De verdachte wordt vrijdag verhoord.