Omstanders helpen bij aanhouding agressieve winkeldief

Een medewerker van een supermarkt aan de Segeersstraat zag dat de man zonder te betalen de supermarkt uit was gelopen. Hij ging achter hem aan. Onderweg schoten twee mannen hem te hulp en hielden de winkeldief op de Koningsbrug tegen. De verdachte gooide een drankfles tegen een van de mannen aan en sloeg hem. De verdachte bleef wild om zich heen slaan en trappen. De drie mannen wisten de dief in bedwang te houden en droegen hem over aan de politie. De man is ingesloten voor verhoor. Een van de hulpvaardige omstanders heeft letsel opgelopen en deed aangifte van mishandeling.