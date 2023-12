Aangetroffen explosief materiaal is zelfgemaakt

Uit onderzoek naar het aangetroffen materiaal in de woningen in Urmond en Beek blijkt dat er sprake is van zelfgemaakt explosief materiaal. Vervolgonderzoek is gericht op het verkrijgen van duidelijkheid over de aanwezigheid van het materiaal en over het motief achter het vervaardigen. Woensdag is de bewoner van de woning aan de Burgemeester Kurversstraat in Urmond aangehouden. Het onderzoek wordt voortgezet. Vandaag toetst de rechtercommissaris of de in verzekeringstelling van de verdachte wordt verlengd tot dinsdag.