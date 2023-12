COR EINDEJAARSGROET 2023

Ruimte voor verbetering is onderdeel van onze missie en visie en daarmee onze dagelijkse leidraad voor de uitvoering van ons COR-werk.

Missie: De Centrale Ondernemingsraad staat voor het goed functioneren van de politieorganisatie waarbij de veiligheid en het welzijn van alle medewerkers centraal staat.

Visie: De COR spant zich, vanuit zijn adviserende rol, in om bij te dragen aan een veilige, inclusieve en gezonde werkomgeving. Wij streven naar duurzaam, zowel fysiek als digitaal inzetbare medewerkers in een zich voortdurend ontwikkelende samenleving. Leiderschap in onze organisatie is ondersteunend aan een gezonde werkcultuur en verhoudingen waarin gelijkwaardigheid de norm is en zelfontplooiing ruimte krijgt. De COR heeft een open karakter, is samenwerkingsgericht, zichtbaar en toegankelijk voor alle medewerkers en partners

Vanzelfsprekend blijft dit voor de COR ook in 2024 van kracht en blijven wij ons hard maken voor de mens in onze organisatie en een zo veilig mogelijke werkomgeving.



Wij bedanken alle collega’s die zich iedere dag inzetten voor het politievak en alle samenwerkingspartners.

Namens de Centrale Ondernemingsraad wensen wij alle collega’s een fijne jaarwisseling en een voorspoedig nieuwjaar!

Tot ziens in 2024.