Meerdere dodelijke slachtoffers bij ongeval snelweg

Omstreeks 22:08 uur kreeg de politiemeldkamer meerdere meldingen van een zeer ernstig ongeval op de A1 nabij knooppunt Hoevelaken in Amersfoort. Toen diverse hulpdiensten die ter plaatse kwamen, bleek dat de bestuurder van een personenauto frontaal op een tegemoetkomende personenauto was gebotst. In die auto zat een gezin met vier personen.

Er werd massaal door hulpdiensten ingezet, zo verleenden twee mobiele medische teams de 1e noodzakelijke hulp. Ook omstanders die ter plaatse waren, boden hulp. De snelweg werd in beide richtingen afgesloten. Bij het ongeval kwamen twee kinderen van 12 en 14 jaar uit Hilversum om het leven. Hun ouders raakten bij het ongeval zwaargewond. Hun toestand is zorgelijk. De veroorzaker van het ongeval, een 19-jarige automobilist uit Roemeniƫ overleed later in het ziekenhuis.



De politie stelt een nader onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval. Slachtofferhulp Nederland is ingeschakeld om ondersteuning te geven aan direct betrokkenen en mogelijke getuigen en omstanders van het ongeval.