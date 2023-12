Politie onderzoekt overval bedrijf

Rond dat tijdstip vond in het betreffende bedrijf een verkoop plaats van waardevolle goederen. Bij dit verkoop werd er door de twee ‘klanten’ plotseling gedreigd met een wapen en werden waardevolle goederen buitgemaakt, waarna men hals overkop vertrok in een donkere kleurige personenauto. Ondanks massale inzet van surveillance-eenheden werden de twee daders met hun auto niet meer aangetroffen.

Zondagochtend 3 december omstreeks 04.20 uur kreeg de politie een nieuwe melding bij het betreffende pand. Wederom werd er fors opgeschaald en agenten wisten ter plaatse zeven personen aan te houden. Of zij te maken hebben met de overval van eerder op de avond of een andere rol bij het incident hebben wordt momenteel onderzocht. De verdachten zijn in de leeftijd van 22 tot 28 jaar en komen uit de regio Amsterdam en Almere.



De politie is daarbij op zoek naar getuigen. Heeft u kort voor de overval personen kort voor of na de overval zien wegrijden, of bij het latere incident in de nacht? Heeft u informatie die de politie kan helpen bij het onderzoek? U kunt bellen met 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 09800-7000. Of via onderstaand tipformulier.