Onderzoek overleden vrouw; politie zoekt getuigen en camerabeelden

Getuigenoproep

De recherche komt graag in contact met mensen die informatie hebben over deze zaak. Neem dan direct contact op met de politie. Dat kan via de gratis Opsporingstiplijn: 0800-6070 of via onderstaand tipformulier. Graag onder vermelding van zaaknummer: 202325892. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem (M) via 0800-7000. De recherche is ook op zoek naar camerabeelden uit de omgeving van de Bachstraat in Heemskerk. Specifiek beelden van zaterdagavond 2 december en zondag 3 december. De recherche komt graag z.s.m. met u in contact.