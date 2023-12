Bewoner aangehouden na brand in appartementencomplex

Hulpdiensten werden rond 19.20 uur gealarmeerd voor een brand in een van de woning in het complex. Al snel bleek dat een van de bewoners de brand mogelijk zou hebben veroorzaakt. Agenten hielden de man aan. Hij maakte op hen een verwarde indruk. Bewoners moesten tijdelijk het complex verlaten, maar konden nadat de brand geblust was weer terug. Een aantal personen, waaronder de verdachte, zijn door ambulancepersoneel nagekeken omdat ze mogelijk rook hadden ingeademd. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De verdachte is ingesloten in een speciale cel zodat hij, voor zijn eigen veiligheid, geobserveerd kan worden.