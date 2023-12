Drie aanhoudingen na inval woning

Toen de politie de woning binnen ging zagen ze direct materialen liggen die mogelijk bedoeld waren om drugs mee te maken. Ook hing er een lucht in de woning die in verband kon worden gebracht met synthetische drugs. De bewoner, een 41-jarige Tilburger, is hierop aangehouden. Ook zijn er in het portiek van de woning nog twee mannen aangehouden. Het gaat om een 23-jarige Tilburger en een 25-jarige man uit Sprang-Capelle. Hun rol in het geheel wordt onderzocht.

Doorzoeking

De woning is onder leiding van de rechter-commissaris doorzocht. Daarbij zijn verschillende hoeveelheden drugs en benodigdheden om deze drugs te maken gevonden. Deze zijn in beslag genomen. De drie mannen zijn vastgezet.