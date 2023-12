Getuigen gezocht overval tankstation

Meerdere collega zijn ter plaatse gegaan en hebben in de omgeving gezocht naar de verdachte. Deze werd tot op heden nog niet aangetroffen.

De politie doet nader onderzoek naar de overval. Zo worden er beelden veiliggesteld en bekeken. Ook worden getuigen gehoord en buurt- en sporenonderzoek gedaan.

Iets gezien?

Heb jij vrijdagmiddag iets verdachts gezien rondom de Bitgumerdyk in Berltsum? Heb jij camerabeelden? Deel jouw informatie door te bellen naar 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Liever anoniem? Dit kan via meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000.