Getuigen gezocht overval winkel

Meerdere eenheden van de politie zijn ter plaatse gegaan en hebben in de omgeving uitgekeken naar de verdachte. Dit heeft nog niet geleid tot een aanhouding. De politie doet nader onderzoek naar het incident. Zo bekijkt zij onder andere camerabeelden en spreekt ze met getuigen.

Signalement

De verdachte is een zeer donker getinte man van zo rond de 35/40 jaar oud met een fors postuur. Hij zou rond de 1.75 meter lang zijn en hij droeg een donker petje, een grijze hoodie met een logo en een donkere spijkerbroek. Hij zou een ‘big shopper’ tas bij zich hebben gehad. De verdachte is in de richting van de Sluiskade vertrokken.

Iets gezien?

Heb jij vrijdagavond iets verdachts gezien rondom de Meint Veningastraat in Hoogezand? Heb jij camerabeelden? Deel jouw informatie door te bellen naar 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Liever anoniem? Dit kan via meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000.