Avondwinkel opnieuw overvallen

De verdachte vluchtte mogelijk op een scooter in de richting van station Holland Spoor. Heeft u iets gezien of gehoord van de overval? Of heeft u camerabeelden van de overval of de verdachte in de omgeving van de avondwinkel? Neem dan contact op met de politie. Bel 0900 8844 of Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Via onderstaand tipformulier is het ook mogelijk om direct tips te delen of beelden te uploaden.