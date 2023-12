Aanhouding na overval telefoonwinkel

De twee overvallers stappen om 10.30 uur de telefoonwinkel aan de Middenbaan binnen. Ze zijn in het zwart gekleed en dragen beiden bivakmutsen. Ze bedreigen de twee aanwezige personeelsleden met een mes en nemen telefoons en geld weg uit de winkel. Die stoppen ze in een zwarte sporttas en ze gaan er vandoor op een zwarte scooter.



Mede dankzij aanwijzingen van alerte getuigen weten agenten een half uur na de overval de eerste verdachte aan te houden op de Verboomstraat in Rotterdam. Een 16-jarige Rotterdammer. De politie deed ook een zoeking in een nabij gelegen woning, maar daar werd niks bijzonders aangetroffen. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte en doet onderzoek.



Voor het onderzoek komt de politie graag in contact met getuigen van de overval, mensen die de scooter met de verdachten hebben zien rijden en mensen die camerabeelden hebben, zowel van de Middenbaan in Barendrecht als van de Verboomstraat in Rotterdam.