Zes aanhoudingen na aantreffen drugslab

Foto: stockfoto politie



De politie ontving vrijdagavond een tip dat er mogelijk in een pand aan de Zinkweg in Oud-Beijerland een drugslab zou zitten. Agenten die naar aanleiding van deze tip naar het pand gingen, zagen een auto wegrijden met daarin twee mannen. Op de Oud-Cromstrijensedijk Westzijde in Klaaswaal zijn deze mannen aangehouden. In de auto zaten een 64-jarige Belg en een 25-jarige man uit Veldhoven.



Vervolgens is door het arrestatieteam een instap gedaan in de loods op de Zinkweg. Tijdens de instap probeerden twee mannen weg te vluchten. Eén kon ter plekke worden aangehouden, de andere ontkwam, maar is korte tijd later alsnog aangehouden toen hij stond te liften langs de N217.

In de woning behorend bij de loods waren nog twee mannen aanwezig. Ook zij zijn in het kader van nader onderzoek aangehouden.



De liftende man die werd aangehouden langs de N217 is een 27-jarige man uit Somalië. De aanhoudingen bij de loods en woning betroffen een 35-jarige man uit Maasdam, een 31-jarige man uit Oud-Beijerland en een man waarvan de identiteit onbekend is.



in de loods werd inderdaad een in werking zijnd drugslab gevonden. De loods stond vol grondstoffen en apparatuur voor de productie van synthetische drugs. Met behulp van specialistische bedrijven wordt het drugslab ontmanteld. De politie doet nader onderzoek.



Melden helpt

In drugslabs wordt gewerkt met gevaarlijke chemische stoffen die vaak in de omgeving worden gedumpt. Ook geven drugslabs kans op brand en explosies en trekken zij criminelen aan die het gebruik van geweld niet schuwen. Tips over mogelijke drugslabs worden door de politie altijd onderzocht. Zo houden we samen onze straten en woonwijken veilig. Heeft u vermoedens van een drugslab? Bijvoorbeeld vanwege stankklachten, bedekte, afgeplakte ramen of ziet u verdachte bewegingen rondom een pand of een pand waarbij iemand op de uitkijk staat? Bel 0900-8844 of bij heterdaadsituaties 112. U mag ook altijd anoniem melden via M. op 0800-7000.