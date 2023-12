Man dreigt met vuurwapen na verkeersconflict

De aangever rijdt vrijdag rond 17.30 uur in de buurt van de Westermarkt in Tilburg als er plotseling een auto links naast hem komt rijden. De bestuurder daarvan gebaart druk tegen hem. Kennelijk vindt hij dat de man hem gehinderd heeft in het verkeer. Terwijl de aangever door rijdt blijft zijn belager hem echter volgen. Op enig moment laat hij daarbij een vuurwapen zien. Als de auto’s op de Sportweg arriveren stapt de aangever uit om naar huis te lopen. Ook de verdachte stapt uit en hij heeft dan inderdaad een vuurwapen in zijn hand. Er volgt een woordenwisseling waarbij de verdachte meermaals roept dat hij de man zal neerschieten. Dan schieten omstanders te hulp. Samen met de aangever weten zij de verdachte onder controle te krijgen en de politie te waarschuwen. Toegesnelde agenten houden de man vervolgens aan.