Politie onderzoekt schietincident Vioolstraat

Agenten reageerden vrijdagavond rond 19.35 uur op een melding dat de 60-jarige bewoonster van een woning aan de Vioolstraat gewond was geraakt nadat zij was beschoten. Kort daarvoor was er bij de vrouw aangebeld door een onbekende man. In de hal van de woning werd de vrouw door de man beschoten. Een tweede man stond voor de woning op de uitkijk. Beide mannen renden hierna weg richting de MuzeRijk. Daarna zijn ze niet meer gezien. De schutter had een opvallend smal gezicht en een ringbaardje. Hij droeg een jas met capuchon en daaronder een petje.

Voor de vrouw was geen medische zorg in het ziekenhuis nodig.

Getuige of meer info?

De recherche hoopt met het natrekken van sporen, het horen van getuigen en het doen van buurtonderzoek erachter te komen wat er precies gebeurd is bij de woning. Weet u meer of heeft u rond dit tijdstip de twee (vluchtende) mannen in de buurt van de Vioolstraat gezien? Of heeft u andere informatie voor ons? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.