36-jarige man overleden na ongeval met vuurwerk

In de tuin van een woning aan de Rutjensstraat in Neeritter werd vuurwerk afgestoken. Op enig moment ontplofte er een stuk vuurwerk in de buurt van het slachtoffer. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een traumahelikopter. Ter plaatse bleek de man aan zijn verwondingen te zijn overleden. Een tweede persoon raakte gewond en is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Over de verdere identiteit van de slachtoffers doen we in verband met privacy geen uitspraken.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van dit ongeval. Zo wordt er onder andere onderzocht welk soort vuurwerk is gebruikt. En hoe dit ongeval heeft kunnen gebeuren. Er is niemand aangehouden.