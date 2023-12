Politie stelt onderzoek in naar explosie

Het ontplofte materiaal veroorzaakte schade aan de voorgevels van de woningen. De bewoners waren wel aanwezig. Er raakte niemand gewond. Wat er exact is ontploft is onduidelijk gebleven. De politie stelt een onderzoek in.



Melden helpt

De politie doet sporenonderzoek en kijkt camerabeelden uit. Zowel bij het opsporen als het voorkomen van explosies spelen bewoners een grote rol. Als iemand iets verdachts ziet, bel dan meteen 112. We komen liever voor niets, dan te laat. Wanneer na een incident een getuige zich snel meldt en ons een goed signalement geeft of de juiste vluchtrichting vertelt, dan helpt dit ook enorm.



Getuigen

De politie is op zoek naar getuigen van dit incident. Heb je informatie die kan helpen bij dit onderzoek neem dan contact op met telefoonnummer 0900-8844 of tip anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Heb je beeldmateriaal uit de omgeving van de Manresastraat, dan vragen we je dit beeldmateriaal te uploaden