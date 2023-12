Politie stelt onderzoek in naar schietincident

Het slachtoffer wist kort na het schietincident met de auto te vluchten en meldde zich daarna bij de hulpdiensten. Medewerkers van de Forensische Opsporing hebben ter plaatse op de parkeerplaats een onderzoek ingesteld op zoek naar sporen en er werd met een speurhond gezocht in de omgeving naar de daders.



Verdachten

Uit onderzoek is gebleken dat mogelijk twee verdachten betrokken zijn bij het schietincident. Kort na het incident zijn twee personen weggerend vanaf de parkeerplaats aan de Vincent van Goghstraat. Van hen ontbreekt nog elk spoor.



Signalement

De verdachten zouden rond 20 jaar oud zijn met een licht getinte huidskleur. Een van de verdachten droeg een zwart petje, een groene jas en een tasje.



Getuigen

Was u getuige van het schietincident, of heeft u de verdachten op hun vlucht gezien? Hebt u andere informatie die kan leiden tot de identiteit van de verdachten? Meld dit dan. Ook is de politie op zoek naar camerabeelden uit de omgeving van de Vincent van Goghstraat. Getuigen kunnen contact opnemen met telefoonnummer 0900-8844 of anoniem melden. Dat kan via telefoonnummer 0800-7000. Meld misdaad anoniem staat volledig los van de politie en geeft alleen de inhoud van de melding. Niet waar of van wie de melding komt. Zo blijft de tipgever veilig en kunnen wij toch met de tip aan de slag.