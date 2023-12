Drie aanhoudingen voor brandstichting in Achterberg

*Foto ter illustratie

Tijdens de surveillance zien agenten een rode gloed met zwarte rookontwikkeling op de Cuneraweg. Nog net kunnen agenten zien dat personen goederen op de brandstapel gooien nadat zij besluiten het op een rennen te zetten. Zonder enige twijfel start hiermee de achtervolging.

Drie mannen aangehouden

Na een korte zoektocht worden er, in samenwerking met een hondengeleider, drie verdachten aangehouden. Zij worden verdacht van brandstichting. Het gaat om twee mannen van 23 jaar, wonend in Rhenen en één 27-jarige man uit de gemeente Neder-Betuwe.

Verdachte situatie? Meld het!

Ziet u in uw wijk een vreemde situatie? Of heeft u het vermoeden dat er iets niet klopt? Meld dit dan direct. Hiervoor mag u direct 112 bellen. Ook kunt u uw informatie altijd anoniem doorgeven. Dit kan door (gratis) te bellen naar 0800-7000 of door hier te klikken. Dit vergroot de kans op een heterdaad en maken we samen met u uw omgeving een stukje veiliger. Wij wensen iedereen een fijne, maar vooral veilig jaarwisseling.