Niemand is onzichtbaar, niemand is onvindbaar

De politie heeft een speciaal team dat zich bezighoudt veroordelen op te sporen en veroordeelden die zich niet hebben gehouden aan hun voorwaardelijke invrijheidstelling (VI) en die dus nog een gevangenisstraf hebben openstaan. Het team executietaken van eenheid Midden-Nederland stelde samen met de recherche een onderzoek in naar de inwoner van Lelystad die in 2013 veroordeeld werd tot poging moord. De man had 10 jaar gezeten en werd in 2022 onder voorwaarden in voorlopige vrijheid gesteld. Hij hield zich alleen niet aan de voorwaarden en moest dus opnieuw worden aangehouden.

Aanhouding in Lelystad

De veroordeelde man onttrok zich aan zijn aanhouding en verborg zich voor de politie. Gezien de ernst van de veroordeling van de man en het risico dat de man mogelijk in bezit zou zijn van een vuurwapen, is er tijdens het onderzoek besloten om de man door het arrestatieteam (AT) aan te houden. Toen het duidelijk werd waar de man zich zou verschuilen, kon er worden overgegaan tot aanhouding: en met succes!

Bijzondere jaarwisseling

De man moet nog 1825 dagen (5 jaar) zijn gevangenisstraf uitzitten die per direct ingaat, waardoor hij zijn jaarwisseling in ieder geval de komende jaren zal doorbrengen in de gevangenis. Een mooi succes maar zeker niet het enige succes. Team executietaken zal zich samen met de recherche in blijven zetten om veroordeelden op te sporen.