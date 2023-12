27-jarige man gewond na steekincident Dorpsweg

Het 27-jarige slachtoffer is een man uit het Noord-Brabantse Rijen. Het slachtoffer werd door een aantal mannen bedreigd, wat uitmondde in een worsteling. Daarbij werd de man gestoken. Hij was bij bewustzijn en aanspreekbaar, maar is voor zijn verwonding naar het ziekenhuis gebracht. Het letsel lijkt gelukkig enigszins mee te vallen. De politie heeft nog een zoekslag in de omgeving gemaakt, maar helaas leidde dat niet tot een aanhouding.

De politie doet onderzoek naar het incident en verzameld daarvoor camerabeelden uit de omgeving. Heeft u beelden uit de omgeving? Of heeft u iets gezien vannacht? Maak dan gebruik van onderstaande mogelijkheden om uw tip door te geven aan de politie.