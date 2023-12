Man gewond, buurman aangehouden

Agenten kregen rond 08.50 uur de melding om naar een woning aan de Amethistdijk te gaan. Daar troffen ze een gewonde man aan. Een buurman zou ruit hebben vernield en de woning zijn binnengedrongen. Daar zou hij het slachtoffer hebben gestoken. Een traumahelikopter is opgeroepen om medische hulp te verlenen. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. De verdachte is aangehouden en ingesloten voor verhoor. De recherche doet verder onderzoek naar het geweldsincident.