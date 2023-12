Politie onderzoekt brand Doevenkamp Assen

Afgelopen zondagochtend ontving de politie een melding van een autobrand aan de Doevenkamp in Assen. Twee geparkeerde auto’s stonden onder een appartementencomplex in de brand. Uit voorzorg werden er meerdere appartementen ontruimd. Twee personen werden door de ambulance ter plekke nagekeken vanwege het inademen van rook. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Verschillende woningen zijn nog steeds onbewoonbaar.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar hoe de brand precies is ontstaan. Hierbij wordt ook onderzoek gedaan naar of er sprake is van brandstichting. Ook onderzoeken we of er een verband is met een autobrand die op 24 november plaatsvond aan de Doevenkamp. De politie onderzoekt ook een brand aan de Dahliastraat rond 10 voor 6 diezelfde ochtend.

Bent u getuige geweest van een van deze branden? Heeft u beelden van deze incidenten? Of heeft u anderzijds informatie die ons mogelijk kan helpen in het onderzoek? Neem dan contact op via 0900-8844 of via het online tipformulier op deze pagina. U kunt ook anoniem contact opnemen via Meld Misdaad Anoniem (online of via 0800-6070).