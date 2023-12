Politie onderzoekt overval in Coevorden

In de middag van vrijdag 1 december is rond 16:00 uur een winkel aan de Bentheimerstraat overvallen. Hierbij heeft de verdachte een geldbedrag buit gemaakt. Na de overval is de verdachte in de richting van de Bentheimerbrug vertrokken.

Signalement

De verdachte wordt omschreven als een man met lichte huidskleur van rond de 30 tot 35 jaar oud. De man is mogelijk 1.75- 1.85 meter lang en droeg een zwarte jas en zwart met grijze handschoenen. Ook droeg de verdachte een blauwe spijkerbroek met daaronder gympen.

Getuigen en beelden gezocht

De politie doet onderzoek en is op zoek naar de verdachte. Bent u getuige geweest? Of heeft u beelden waarop de verdachte mogelijk is te zien? Neem dan contact op via 0900-8844. U kunt ook anoniem contact opnemen via Meld Misdaad Anoniem (online of via 0800-7000).