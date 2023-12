Twee mannen aangehouden voor meerdere bedrijfsinbraken

Het gaat om twee mannen van 44 en 20 uit Leeuwarden. De inbraken waarvan zij worden verdacht vonden plaats in tankstations in Olderbekoop (juli), Balk en Leek (september) en Grootegast en Âldwâld (oktober). De mannen worden ook verdacht van een inbraak in een supermarkt in Ureterp, afgelopen september.

Inmiddels heeft de Raadkamer besloten dat de verdachten 90 dagen in bewaring zijn gegaan. Het onderzoek naar de betrokkenheid van deze mannen bij de verschillende inbraken gaat door. Na de aanhoudingen halverwege november zijn er doorzoekingen geweest op verschillende locaties. Daarbij zijn onder andere gegevensdragers en telefoons in beslag genomen. Deze worden onderzocht. Daarnaast is er conservatoir beslag gelegd op vermogen van beide verdachten. Het gaat in totaal om €50.000,-. Dit gaat om slachtofferbeslag en wederrechtelijk verkregen voordeel.

Verder onderzoek naar meer bedrijfsinbraken

De politie doet verder nader onderzoek naar in totaal meer dan twintig bedrijfsinbraken die sinds juli 2023 in Fryslân hebben plaatsgevonden. Daar horen de eerdergenoemde zes bedrijfsinbraken bij, maar mogelijk zijn de mannen dus ook betrokken bij een groot aantal andere bedrijfsinbraken. Deze inbraken waren ook vooral gericht op het stelen rookwaar en van kluizen. Uiteindelijk moet uit het vervolgonderzoek blijken of en met welke inbraken de verdachten nog meer in verband kunnen worden gebracht.

Conservatoir beslag

Conservatoir beslag houdt in dat de staat beslag legt op het vermogen, of een deel daarvan, van de verdachte van een misdrijf, voordat er een uitspraak van de rechter is gedaan. Het beslag is een soort zekerheidsstelling op een eventuele schadevergoeding waartoe de verdachte uiteindelijk veroordeeld zou kunnen worden.

Heeft u informatie die voor ons onderzoek naar de bedrijfsinbraken van belang kan zijn? Neem dan direct contact op met de politie. Dit kan door te bellen met 0900-8844. Anoniem uw informatie doorgeven kan via 0800-7000. U kunt ook het tipformulier op deze pagina gebruiken.