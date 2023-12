Doorrijder ongeluk Harmelen aangehouden

Een 58-jarige automobilist reed zaterdag 2 december rond 19:45 uur op de Eikenlaan en raakte door nog onbekende oorzaak de jonge voetganger. De man stopte niet, maar reed vervolgens door. Dankzij informatie van een getuige, kon de politie de automobilist vanochtend aanhouden.

Het slachtoffertje liep meerdere verwondingen op, maar is na behandeling in het ziekenhuis weer thuis. De politie is bezig met een onderzoek en hulp van meer getuigen is welkom. Heeft u iets gezien? Bel 0900-8844 of geef u tip door via het tipformulier. Daar kunt u ook eventuele camerabeelden uploaden.