Man neergestoken in stadsbus: recherche zoekt andere inzittenden

Contact met de politie

Zat u die middag in de bus en heeft u (een deel van) het incident gezien, maar heeft u hier nog niet met de politie over gesproken? Neem dan contact op via 0900-8844. Ook andere informatie over de zaak kan via die weg gedeeld worden. Daarnaast kunt u ook een tip doorgeven via onderstaand tipformulier. Het onderzoeksnummer van deze zaak: 2023274551.