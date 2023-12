Politie doet onderzoek na ruzie in woning

Twee personen raakten tijdens het incident gewond, waarvan één door fysiek geweld. Dit slachtoffer is zelf naar het ziekenhuis gegaan voor behandeling. Een tweede persoon raakte gewond doordat hij van een dak gleed en circa vier meter viel. Deze man ligt nog in het ziekenhuis. Hij is aangemerkt als verdachte. Zijn identiteit is nog niet bekend. De politie doet nog onderzoek. In de woning vond de politie een alarmpistool.



Politie zoekt getuigen

Was u getuige van de ruzie in de woning of weet u de eventuele aanleiding van de ruzie? Neem dan contact met ons op via de onderstaande buttons.