Man beroofd na datingafspraak

Het slachtoffer zou daar iemand ontmoeten met wie hij op een datingsite had afgesproken. Ter plaatse drongen echter twee mannen zijn auto binnen. Het slachtoffer werd in zijn gezicht geslagen en bedreigd met een vuurwapen. Hij liep een hoofdwond op en moest zijn telefoon en bankpas afgeven. De daders renden weg, waarna het slachtoffer bij vrienden alarm sloeg. Een van de daders heeft een blanke huidskleur, droeg volgens de aangever een grijs trainingspak met capuchon en is ongeveer 25 jaar oud. De andere dader is wat ouder, circa 35 jaar en droeg zwarte kleding.

Oproep

Heeft u iets gezien van deze beroving in Waalwijk of andere informatie over de daders. Bel dan met de politie via 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Vermeld het dossiernummer 2023307778.

Let op

De politie ziet helaas regelmatig dat straatrovers en overvallers potentiële slachtoffers via datingsites naar bepaalde locaties lokken waarna ze op vaak gewelddadige wijze beroofd worden. Als je een afspraak maakt met een onbekend iemand, laat van tevoren aan iemand in je omgeving weten waar je precies die afspraak hebt. Deel bijvoorbeeld je locatie. Spreek de eerste keer niet in je eigen woning af. Maar ontmoet elkaar in een publieke gelegenheid waar op dat moment meer mensen zijn.