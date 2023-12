Overval supermarkt Oostburg

De dader die met het vuurwapen dreigde, droeg een zwart trainingspak en bedekte zijn gezicht met een zwarte muts en kol. De andere overvaller had ook zwarte kleding aan. Rechercheurs hebben verklaringen opgenomen en gegevens genoteerd van medewerkers en klanten. Ook is een buurtonderzoek ingesteld waarbij bewoners zijn bevraagd en de (deurbel) camera’s in kaart zijn gebracht.



Oproep

Heeft u iets gezien van de overval of andere informatie over de daders. Bel dan met de politie in Zeeland via 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Vermeld het dossiernummer 2023307676