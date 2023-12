Verdachte mede dankzij buurtbewoners aangehouden voor zedenmisdrijf

Tilburg - Buurtbewoners in een aan het Centrum grenzende wijk hebben zondag 3 december jl. omstreeks 05.20 uur ingegrepen bij een vermoedelijke (poging tot) verkrachting. Een 57-jarige vrouw werd op straat door een man belaagd. De verdachte, een 21-jarige in Tilburg verblijvende man, werd aangehouden. Hij is in verzekering gesteld en wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.