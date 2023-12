Getuigenoproep Overval op Elektronicawinkel

De verdachten worden omschreven als twee personen van donkere huidskleur, tussen de 20 en 30 jaar oud, gehuld in zwarte sportkleding en het dragen van maskers. Hun geschatte lengte varieert tussen de 180 en 190 centimeter, waarbij één van hen een dun postuur heeft en de ander een iets gezetter postuur.

Na de overval zijn de verdachten gevlucht op een witte scooter, welke later is aangetroffen aan de Gerard Borstkade.

We zijn dringend op zoek naar getuigen die mogelijk iets hebben gezien of beschikken over videobeelden van dit incident. Uw informatie kan van onschatbare waarde zijn voor het lopende onderzoek. Als u ook maar het kleinste detail heeft opgemerkt, hoe onbeduidend het ook lijkt, verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen.

Deze overval heeft niet alleen het personeel van de winkel getroffen, maar heeft hoogstwaarschijnlijk ook impact gehad op omstanders. Uw hulp kan een cruciale rol spelen bij het verlichten van dit onaangename voorval.

De politie komt graag in contact met getuigen. Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden.

Zaaknummer: PL1300-2023274414