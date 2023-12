Opnieuw aandacht voor de vermiste Lakshan Navaradnam in opsporingsprogramma’s

Vermissing - Vigelandstraat - Den Haag

In de opsporingsprogramma’s Team West en Opsporing Verzocht wordt vanavond opnieuw aandacht gevraagd voor de vermissing van de 27-jarige Lakshan Navaradnam, die sinds zondag 26 november rond 10.30 uur wordt vermist. Het onderzoeksteam houdt er rekening mee dat hij tegen zijn wil ergens wordt vastgehouden en zoeken getuigen. De 27-jarige inwoner uit Den Haag is voor het laatst gezien in de omgeving van de Vigelandstraat in Den Haag. Hier heeft hij zijn woning verlaten in een zwartkleurige Volkswagen Polo die afgelopen woensdag 29 november is aangetroffen in de New Yorksingel in Den Haag. De politie onderzoekt meerdere scenario's. In de uitzendingen wordt een getuigenoproep gedaan en wordt gevraagd om informatie te delen met de politie.

Autobranden - Steijnlaan - Den Haag

In Team West wordt ook aandacht gevraagd voor autobranden. Op maandag 9 oktober rond 23.00 uur vonden in de wijk Transvaal meerdere autobranden plaats. In totaal werden er 6 auto’s in brand gestoken. Deze waren op de Engelenburgstraat, Zusterstraat, 's-Gravenzandelaan en in de Hulshorststraat in Den Haag. De brandweer is lang bezig geweest met het blussen van de auto’s. Uit onderzoek blijkt dat de autobranden allemaal door dezelfde persoon zijn gesticht. In Team West worden camerabeelden getoond van deze verdachte.

Inbraak winkel - Koppelstokstraat - Scheveningen

Ook is in Team West aandacht voor een inbraak die op zondagochtend 17 september tussen 06.00 en 10.00 uur plaatsvond. Rond dat tijdstip hebben twee mannen drie keer ingebroken bij winkelfiliaal Kruidvat in de Koppelstokstraat in Scheveningen. Hoe de inbrekers zijn binnengekomen is nog niet duidelijk. In ieder geval is het alarm uitgeschakeld en is het ze gelukt om de kluis open te maken. In Team West worden nu nog onherkenbare beelden getoond. De twee mannen krijgen nog een week de tijd om zichzelf bij de politie te melden. Doen ze dat niet dan worden volgende week betere beelden getoond.

Opsporing Verzocht wordt uitgezonden om 20.30 uur op NPO 2. Op woensdag wordt het programma rond 13.30 uur herhaald via NPO 2. Ook is de uitzending terug te zien op NPO start. Team West wordt iedere dinsdag vanaf 17.00 uur uitgezonden op TV West en elk uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.