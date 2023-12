Getuigen gezocht schietincident Beverwaardseweg

Het is rond 13.50 uur als wij een melding krijgen dat er onder bedreiging van een vuurwapen een vrouw werd ontvoerd vanaf de Beverwaardseweg. Even daarvoor had de ontvoerder geschoten op een bekende van het slachtoffer, die bekende wist gelukkig ongedeerd te ontkomen en alarmeerde meteen de politie.

De verdachte nam de vrouw tegen haar wil in mee naar een hotel in Dordrecht. Daar kreeg het oplettende personeel door dat de vrouw niet uit vrije wil met de man mee was gekomen en alarmeerde de politie. Daar kon hij middels een BTGV (benaderingstechniek gevaarlijke verdachten) worden aangehouden.

Toeterende auto’s

Op het moment dat de verdachte op de Beverwaardseweg schoten heeft gelost, reden er een aantal auto’s voorbij die begonnen te toeteren. De politie komt graag met de bestuurders van deze auto’s in contact. Heeft u iets gezien of gehoord? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.