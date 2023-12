36-jarige man aangehouden na onderzoek van oplichtingen

*Afbeelding is ter illustratie*

In de periode september tot november van dit jaar was de 36-jarige man erg actief. Zo wist hij meerdere slachtoffers op te lichten waar hij geen oog had voor de kwetsbaardere burger. Door zijn vlotte babbel en listige kunstgrepen geloofden slachtoffers van, onder anderen, ver boven de 90 jaar zijn verhalen. Keer op keer ging hij ervandoor met het geld van de ander.

Niemand blijft onzichtbaar

De recherche beet zich vast in het onderzoek naar deze veelvoudige oplichter. Dankzij een goede samenwerking tussen burgers, rechercheurs en agenten op straat, wisten zij uiteindelijk uit te komen bij een 36-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De recherche heeft de man dinsdag, tegen de eind van de middag, op straat aangehouden nadat hij gesignaleerd stond.

Verdachte achter slot en grendel

De verdachte is inmiddels gehoord. Hij is in verzekering gesteld door de rechter-commissaris. Dit betekent dat de man nog vastzit.

Vertrouwt u een situatie niet? Bel 112

