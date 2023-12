Werkend drugslab in Roosendaal aangetroffen, twee personen aangehouden

Bij het Cluster Synthetische Drugs van de Landelijke Recherche was informatie ontvangen dat er vermoedelijk een drugslab aanwezig zou zijn in de loods in Roosendaal. Agenten van de Dienst Speciale Interventies (DSI) vielen het pand binnen en daar werd een operationeel drugslab aangetroffen. Twee mannen die bezig waren in het drugslab probeerden nog te vluchten maar zijn direct aangehouden. Het drugslab was compleet ingericht met een ketel van 700 liter met de bijbehorende attributen zoals chemicalien voor de fabricage van 1600 kg amfetamine. De agenten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) zijn aanwezig om het chemische proces veilig te laten stoppen en de spullen in beslag te nemen.

De mannen van 33 en 43 uit Tilburg en Oirschot zijn ingesloten voor verhoor. Het onderzoek van de politie, onder leiding van het Landelijk Parket, gaat verder.