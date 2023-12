Jan van Loosbroek nieuwe politiechef Limburg

Samen aan de slag

Van Loosbroek licht zijn overstap en de specifieke keuze voor Limburg toe: ‘De Eenheid Limburg voelt voor mij als een jas die past. Ik heb ontdekt dat Limburg een gebied is met een ongekende diversiteit. Dat trekt mij; de grensregio, stedelijk en landelijk gebied, de uitgestrektheid van deze mooie provincie. Er liggen qua veiligheid grote uitdagingen en dat vergt een goede samenwerking, met burgers, gemeenten, bedrijven en vele andere samenwerkingspartners, ook over de grens. Ondermijnende criminaliteit, cybercrime en problematiek rond de aansluiting tussen zorg en veiligheid zijn belangrijke regionale thema’s in Limburg. Ik kijk ernaar uit om daarmee, samen met collega’s, bestuurders en andere partners, aan de slag te gaan.’



Kenmerkend aan de nieuwe politiechef is zijn optimisme; hij ziet veelal kansen en denkt graag in oplossingen en kiest soms voor een niet-conventionele aanpak. Hij is iemand die veel energie haalt uit samenwerken. Daarnaast is hij zeer gedreven, benaderbaar voor iedereen en staat graag in verbinding met de ander. Jan is getrouwd met Yvonne en heeft een zoon van 18 en een dochter van 15 jaar oud. Van Loosbroek: ‘Mijn hele gezin is enthousiast over mijn nieuwe functie als politiechef en zeker in deze mooie provincie.’