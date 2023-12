Vier Telegramgroepen offline; politie verstoort handel in vuurwerk

De minderjarige beheerder uit de gemeente Noardeast-Fryslân wordt verdacht van het faciliteren van de handel in het verboden vuurwerk, soms met de kracht van explosieven. Hij is op dit moment nog niet aangehouden, maar wordt later op het bureau ontboden om daar te worden verhoord. Mogelijk heeft deze jongen de groepen aangemaakt en beheerd. De (persoons)gegevens die in de groepen rondgingen zijn veiliggesteld en (meer) aanhoudingen worden niet uitgesloten. Vorig jaar november werd in Noord-Nederland ook een Telegramgroep waarin zwaar, illegaal vuurwerk werd verhandeld offline gehaald en recent nog in Breda. Nu lukte dat opnieuw bij vier verschillende groepen tegelijk. Het offline halen van de groepen gebeurde onder regie van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (OM), met expertise van collega’s in de eenheid Noord-Holland.

Vuurwerkhandel op grote schaal

In de Telegramgroepen met namen als “Vuurwerkspot (HANDEL)” en “PyroSpot (HANDEL)” werden op grote schaal verboden vuurwerk en explosieven aangeboden. De Telegramgroep faciliteerde de handel en maakte deze mogelijk. Dit vuurwerk werd gekocht om zelf weer door te verkopen of voor eigen gebruik. In de verschillende groepen waren in totaal zo’n 9000 leden aangesloten.

Anoniem handelen in vuurwerk

Accounts en groepen die zich (online) bezighouden met criminele activiteiten, zoals de handel in dit verboden vuurwerk, doen er alles aan om hun gegevens afgeschermd te houden en zowel handelaren als kopers wanen zich op Telegram anoniem. Via de telefoon van de beheerder van de vier groepen is het gelukt het beheer van de Telegramgroepen over te nemen om de handel te verstoren en te stoppen. Toen de politie toegang had tot de Telegramgroepen hebben agenten direct van zich laten horen door het hier onderstaande bericht te versturen. De data uit de Telegramgroepen is veiliggesteld en gaat leiden naar andere handelaren en meer aanhoudingen.



Ons bericht in de Telegramgroepen: Door een team specialisten van de politie is deze groep onlangs overgenomen en alle data is veiliggesteld. Het professioneel (illegaal) vuurwerk wat wordt verhandeld in deze groep is zeer explosief en vormt een gevaar voor anderen en voor jezelf. Stop met deze activiteiten. Je bent gewaarschuwd!!! Op het aanbieden, handelen, bezit en binnen Nederland brengen van professioneel (illegaal) vuurwerk staat een gevangenisstraf van max. zes jaar. Wanneer illegaal vuurwerk bij jou in de woning wordt aangetroffen kan een verhuurder of hypotheekverstrekker de huur/hypotheekovereenkomst opzeggen. Daarnaast kan de gemeente bestuurlijk optreden en de woning sluiten. Verknal je toekomst niet met illegaal (professioneel) vuurwerk. Wanneer je gepakt wordt met zulk vuurwerk zal een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) worden afgewezen. Het genoemde vuurwerk betreft professioneel vuurwerk van de categorie F3 en/of F4 en mag uitsluitend door personen met gespecialiseerde kennis op het gebied van professioneel vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik opgeslagen worden, voorhanden worden gehouden of tot ontbranding worden gebracht.

Aanpak vuurwerkhandel

Vuurwerk is in de afgelopen decennia steeds zwaarder, eenvoudiger verkrijgbaar en daarmee gevaarlijker geworden. Hierdoor vormt het de laatste jaren een toenemend maatschappelijk probleem door ernstige schade, zwaar letsel en zelfs doden. Daarnaast worden deze explosieven steeds vaker gebruikt bij strafbare feiten. De illegale handel in dit vuurwerk is een steeds lucratiever verdienmodel voor criminelen geworden. De opsporing van dit vuurwerk heeft dan ook gedurende het hele jaar de aandacht van de politie, maar met de jaarwisseling in aantocht heeft de aanpak meer prioriteit. Bij het aanpakken van verboden vuurwerk richt de politie zich niet alleen op de eindgebruikers en de lokale handel, maar vooral op de handelsnetwerken daar achter. Het ingrijpen in een handelskanaal is daarvan een goed voorbeeld. Bovendien ziet de politie vaak dat zwaar vuurwerk niet op de juiste manier wordt opgeslagen. Niet alleen het afsteken is gevaarlijk, ook het vervoer en de opslag brengen grote risico’s met zich mee. De politie treft regelmatig honderden kilo's explosieven, onveilig opgeslagen in schuurtjes, op zolders en in slaapkamers. Bij brand of andere ongelukken, zijn de gevolgen voor de omgeving niet te overzien.

Meld verdachte situaties

Vermoedt u dat er illegaal vuurwerk ligt opgeslagen ergens in uw omgeving? Of ziet u een verdachte situatie die mogelijk met (de handel in) illegaal vuurwerk te maken heeft, bijvoorbeeld een woning of garage waar opeens veel aanloop is van verschillende, onbekende mensen? Bel de politie op 0900-8844 of bel anoniem met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Voorvuurwerkoverlast is er ook het online meldformulier voor vuurwerkoverlast. Meer informatie over het gebruik van vuurwerk is hier te vinden.