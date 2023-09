Bredanaar (34) verdacht van betrokkenheid bij handel in vuurwerk via Telegram

Onderzoek

Het milieuteam van de politie Zeeland-West-Brabant heeft de afgelopen maanden intensief onderzoek gedaan naar het aanbieden van professioneel vuurwerk aan particulieren via de berichtendienst van Telegram. De rechercheurs kregen daarbij zicht op een groep waarop zwaar professioneel vuurwerk werd verhandeld. De beheerder op deze dienst was anoniem, maar kon na onderzoek toch worden geïdentificeerd door de politie. Het gaat om een 34-jarige Bredanaar. Hij is eerder veroordeeld voor het aanbieden van zwaar vuurwerk aan particulieren. Op dinsdagmiddag 5 september 2023 werd deze beheerder in overleg met de officier van justitie door de politie aangehouden. De Telegram site waar professioneel vuurwerk op werd verhandeld, is vervolgens offline gehaald. De verdachte is in verzekering gesteld en wordt gehoord. Politie en justitie doen nader onderzoek naar de overige groepsbeheerders, aanbieders en afnemers van het vuurwerk



Hogere straffen

Het OM eist sinds 2011 hogere straffen voor het opslaan, handelen, maken en laten ontploffen van (zelfgemaakt) (professioneel) vuurwerk. Door wetenschappelijk onderzoek van TNO is aangetoond dat de explosieve krachten van sommige van deze vuurwerkartikelen vergelijkbaar zijn met de kracht van een aanvalsgranaat. Handelingen met professioneel vuurwerk (dus het niet voor consumenten en goedgekeurde vuurwerk) betreffen misdrijven en veroordeelden belanden in het Justitieel Documentatie Register. Dit betekent dat zij vanaf dat moment een strafblad hebben en een VOG in veel gevallen niet meer kan worden afgegeven (link naar vraag over VOG). Bovendien worden gevangenisstraffen en taakstraffen opgelegd.

Melden

Als u vermoedt dat ergens (verboden) consumentenvuurwerk wordt verhandeld, getransporteerd etc. vragen we u dit altijd te melden bij de politie. Dat kan via 0900-8844, maar ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Of digitaal