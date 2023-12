Overleden vrouw in IJ: recherche houdt verdachte aan

Informatie delen

De recherche zet alles op alles om te achterhalen wat het slachtoffer precies is overkomen. Ook na de aanhouding gaat het onderzoek in volle gang verder en informatie blijft van harte welkom. Kunt u de recherche mogelijk verder helpen? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Via het tipformulier kunt u ook uw informatie delen en is het mogelijk om beeldmateriaal met de politie te delen. Het zaaksnummer van het onderzoek: 2023271129.